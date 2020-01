Beşiktaş saldırısında ölen Berkay Akbaş anısına basketbol turnuvası düzenlendi

İstanbul'daki 'Beşiktaş saldırısında' şehit olan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş anısına Sinop'ta basketbol turnuvası düzenlendi. İskele Meydanı sahilindeki parkta yapılan turnuvaya, erkek ve kadın kategorilerinde 19 takım katıldı.



Geçen yıl Aralık ayında İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan üniversite öğrencisi Berkay Akbaş, adına memleketi Sinop'ta basketbol turnuvası düzenlendi. Turnuva öncesi düzenlenen törene katılan Vali Yardımcısı Savaş Ünlü, "Böyle güzel bir organizasyonla çok genç yaşta hain terör saldırısında şehit verdiğimiz bu genç kardeşimizi andığınız için herkesi tebrik ediyorum. Verdiğimiz şehitleri hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman onları içimizde yaşatacağız. Her hainliğe, her tür saldırıya, her bir darbe girişimine, bölücü teröre karşı Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.



Baba Salim Akbaş ise, "Oğlum hain bir terör saldırısına kurban gitti. Onun anısına düzenlenen bu turnuva için teşekkür ederim. Berkay Akbaş hep yaşayacak, o hep 19 yaşında kalacak" dedi.