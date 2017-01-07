Beşiktaş saldırısı soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

Beşiktaş'ta 10 Aralık günü düzenlenen bombalı saldırıların ardından gözaltına alınan 12 kişiden 10'u bu akşam tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", dördü "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak", beşi de "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

10 Aralık günü Vodafone Arena'daki Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında bölgedeki polis otobüsü yakınlarında bir bombalı araç patlatılmış, birkaç saniye sonra da bir canlı bomba polislerin arasında kendisini patlatmıştı.

4 Ocak günü saldırıda yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirmesinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıkmıştı.

Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlenmişti.