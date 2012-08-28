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Spor

Beşiktaş saldırgan locaya ceza kesti!

Beşiktaş Kulübü'nden, Galatasaray derbisinde misafir locasına saldırıldığı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunduğu locanın satışının iptal edildiği açıklaması geldi

28 Ağustos 2012 00:38

Galatasaray derbisinde, misafirlerin bulunduğu locaya saldıranların bulunduğu locanın satışının iptal edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, bazı yabancı diplomatların, kimi sanatçıların, bazı sponsor adaylarının, bazı yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu misafir locasına saldırıda bulunulduğu kaydedildi.
 
Saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen kongre üyelerinin kulüpten kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ve adli sürecin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.
 
Söz konusu saldırı nedeniyle alınan karar şöyle açıklandı: 
 
''Kimi maç ve sportif faaliyetlerde, Beşiktaş kültür ve değerleri ile uyuşmayan kötü tezahürat ve Beşiktaşlılık kimliğine yakışmayacak şekilde yaşanan olaylar nedeniyle, son yıllarda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün uğradığı zararlar kamuoyu tarafından bilinmektedir.
 
Göreve geldiği ilk günden bu yana taraftarlarımızı konu ile ilgili bilinçlendirmeye çalışan yönetim kurulumuzun bu konudaki çabalarının müspet sonuçları BJK İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray mücadelesinde görmek, başta yönetim kurulumuz olmak üzere camiamızı ve tüm spor kamuoyunu ziyadesiyle memnun etmiştir.
 
Söz konusu maçta yaşanan tüm haksızlıklara rağmen, taraftarımızın sağduyulu ve olgun yaklaşımı tüm kulüplere örnek olacak niteliktedir. Bu nedenle, başta tribünleri dolduran taraftarlarımız olmak üzere tüm camiamıza çok teşekkür ederiz.
 
Ancak, yaşanan tüm güzelliklere rağmen içlerinde bazı yabancı diplomatların, kimi sanatçıların, bazı sponsor adaylarının ve bazı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın ve aile fertlerinin de bulunduğu ve bedeli yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ödenen misafir locasına yapılan çirkin saldırı nedeniyle yönetim kurulumuz bazı kararlar almıştır.
 
Bu çerçevede saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunduğu locanın satışı iptal edilmiş, Beşiktaş kültür ve değerleri ile örtüşmeyen çirkin saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen kongre üyelerinin kesin ihraç talebiyle BJK Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ve adli sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.
 
Beşiktaş Yönetim Kurulu, sahada şerefi ile oynayıp hakkıyla kazanan bir takımın yanı sıra Beşiktaş değerlerini ilke edinmiş bir tribün ile birlikte, bundan sonra da spor sahalarındaki bu ve benzeri tüm olumsuzluklara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir.''
 
 

Kombinede indirim

 
 
Öte yandan kulüp, 2012-2013 sezonu kombine kartlarının fiyatında indirim yaptı.
 
Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun satışlarda yüzde 10 indirim uygulanmasına karar verdiği, indirimli satışların yarın sabahtan itibaren başlayacağı bildirildi. Kombine kartların yeni fiyatları kulübün resmi internet sitesinde yayımlandı.
 

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