Beşiktaş sahasında 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

10. dakikada'da Quaresma penaltı kaçırırken, dönen topta Negredo topu direğe nişanladı. Beşiktaş sayısız pozisyondan yararlanamadığı gecede önemli bir fırsatı geri çevirdi. Puanını 22'ye yükselten Beşiktaş, 12 maç sonunda 14. puanını kaybetti. Akhisar Belediyespor ise 18 puana yükselerek, çıkışını sürdürdü.

Akhisarspor'da Henrique 80. daikada Medel'e vurduğu gerekçesi ile kırmızı kart görürken, maçta 9 sarı kart çıktı.

Dusko Tosic ve Medel sarı kart sınırını geçtikleri için Malatyaspor maçında sahada olamayacaklar.

Maçın özeti

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'1 Mücadele Akhisar'ın vuruşu ile başladı.

Daniel Larson orta yapıyor.

Merdel uzaklaştırıyor.

Beşiktaş kontra atağa çıkıyor.

Quaresman orta yapıyor.

Lens'in kafa vuruşu kaleyi bulmuyor.

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'6 Soner Aydoğdu rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'10 PENALTI- Talisca, Kadir Kelerş tarafından itildi hakem penaltı noktasını gösterdi.

Caner Osmanpaşa sarı kart görüyor.

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'11 Quaresma penaltıyı kullandı, Lukac kurtardı dönen topta Negredo topu direğe nişanladı.

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'19 Tolgay Arslan orta yapıyor.

Soner Aydoğdu uzaklaştırıyor.

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'20 Kadir Keleş orta yapıyor.

Medel uzaklaştırdı.

Negredo, Mustafa Yumlu tarafından faule maruz kaldı.

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'21 Akhisar üst üste hücumlarla Beşiktaş sahasına yerleşmiş durumda

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'22 Miguel Lopes tarafından çekilen şut defansdan döndü

Oyun durdu futboolcular, hakemle diyalog halinde

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'23 Oyun yeniden başladı.

Akhisar atağında Abdoulwahid Sissokko kafa vuruşunu yapıyor

Top oyun alanından dışarı çıkıyor.

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'31 Beşiktaş takımından Jeremain Lens orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Beşiktaş rakip sahada taç atışını kullanıyor.

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'32 Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Jeremain Lens çok önemli bir gol pozisyonu yakalıyor, ancak golü kaçırmayı başarıyor!

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'33 Onur Ayık, Anderson Talisca ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'34 Ricardo Quaresma serbest vuruşu kullanıyor, ancak top dışarı gidiyor.

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'38 Anderson Talisca orta yapıyor.

Caner Osmanpaşa topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'39 Adriano orta yapıyor.

Caner Osmanpaşa topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor

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'40 Ricardo Quaresma ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, ancak kaleci kurtarıyor.

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'41Gökhan Gönül, Daniel Larsson ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'44 Adriano orta yapıyor.

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'45 Tolgay Arslan topa elle müdahale ediyor.

Beşiktaş takımından Tolgay Arslan, Miguel Lopes ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'45+1 Maçın hakemi Serkan Çınar Beşiktaş'ın korner kullanmasına izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi

İkinci yarı

'45 Beşiktaş ilk yarıya başlarken Lens kenara alınıyor Cenk Tosun oyuna giriyor

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'47 Dusco Tosic, Onur Ayık'a yaptığı sert müdahele sonrası sarı kart görüyor

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'51 Soner Aydoğdu serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Miguel Lopes topu kafayla kaleye doğru gönderdi, ancak kaleci kurtardı.

Atiba Hutchinson, Abdoulwahid Sissoko tarafından arkadan itilerek faule maruz kaldı.

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'52 Beşiktaş rakip alanda baskı kurmaya başladı.

Beşiktaş takımından Dusko Tosic orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor

Anderson Talisca çok önemli bir gol pozisyonu yakalıyor, ancak oyuncunun kafa vuruşunda top kaleciden dönüyor!

Beşiktaş adına köşe atışını Ricardo Quaresma sol taraftan kullanıyor.

'55 Beşiktaş rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Anderson Talisca uzak mesafeden şutunu çekiyor ve top kaleciden dönüp oyun alanına geri geliyor.

Akhisar Bld. Genç. takımından Onur Ayık, Ricardo Quaresma ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

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'57 Anderson Talisca tarafından kullanılan serbest vuruşta top direkten dönüyor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------'60 Oyuncu değişikliği; Marvin Emnes oyundan çıkıyor ve yerine Henrique oyuna dahil oluyor.

Tolgay Arslan, Henrique ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor

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'62 Henrique'ye çelme takan Talisca sarı kart görüyor

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'64 Akhisar kontratağa çıkıyor

Larson orta yapıyor

Talisca ters bir vuruşla takımı için tehlike yarattı Akhisar fırsatı değerlendiremedi

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'66 Negredo kenara gelirken Babel oyuna giriyor

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'68 Beşiktaş oyunu Akhisar sahasına yıkıyor.

Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Mustafa Yumlu topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Beşiktaş takımı oyuncusu rakip ceza sahasına uzun bir taç atışı kullanıyor.

Mustafa Yumlu topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Adriano orta yapıyor.

Beşiktaş takımından Anderson Talisca şutunu çekiyor, ancak top dışarı gidiyor.

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'70 Babel ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, ancak kaleci kurtarıyor.

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'71 Anderson Talisca ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

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'72

Akhisar Bld. Genç. şimdi kontra atağa kalkıyor.

Tolgay Arslan topu kornere göndererek uzaklaştırıyor

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'75 Aykut Çeviker oyundan çıkıyor ve yerine Eray Ataseven oyuna dahil oluyor.

Tolgay Arslan oyundan çıkıyor ve yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oluyor.

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'76 Henrique sarı kart görüyor

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'78 Akhisar kontra atağa çıkıyor Henrique yerde kalıyor yaşanan diyalog sonrası Medel’e vuran Henrique kırmızı kart gördü. Medel'e ise sarı kart çıktı.

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'81 Fatih Öztürk itiraz ettiği için sarı kart görüyor

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'83 Adriano Tosic’in ortasında kaleye şut çekiyor, top defanstan dönüyor

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'85 Akhisar'da Onur Ayık kenara gelirken Ioan Hora oyuna dahil oluıyor

Tosic'in şutu çok farklı şekilde dışarı çıkıyor

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'88 Ioan Hora, Atiba Hutchinson ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'90 Lukac sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

+7 uzatma süresi veriyor Okan Buruk itiraz ediyor

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'90+1 Gökhan Gönül orta yapıyor.

Mustafa Yumlu uzaklaştırdı.

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'90+2-90+5 Beşiktaş gol için üst üste hücumlar yapıyor

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90+6 Lukac oyalandığı için sarı kart görüyor

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90+7 Maç 0-0 sona eriyor