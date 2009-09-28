Beşiktaş Rusya'ya gidiyor!

Beşiktaş Devler Ligi'ndeki 2. sınavı için bugün Rusya'ya gidiyor.



Mustafa Denizli, "Bu maçı kazanırsak her şey yeniden başlar" dedi Beşiktaş CSKA Moskova ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı için bugün Rusya'ya gidiyor. İklim ve hava şartlarına uyum sağlamak için 2 gün önceden Rusya'ya hareket edecek olan Siyah-Beyazlı kafilede Rüştü, Hakan, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İsmail, İ.Üzülmez, İ.Toraman, Fink, Ernst, Ekrem, Tello, Uğur, Tabata, Yusuf, S.Özkan, Holosko, Nihat, Nobre ve Bobo var.

Avantaj elde etmeliyiz

Teknik Direktör Mustafa Denizli, CSKA Moskova maçını bir diriliş karşılaşması olarak gördüklerini ifade ederek, "Ligdeki kötü gidişat nedeniyle bozulan moralleri yerine getirmenin en iyi yolu bu maçtan başarılı bir sonuçla ayrılmak. İşimiz kolay değil ama futbolcularıma güveniyorum. Bu karşılaşmadan iyi bir neticeyle ayrıldığımız takdirde önemli bir avantaj elde ederiz" dedi.

Bobo'ya ilk 11 yolu

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Bobo, CSKA Moskova karşısında Denizli'nin en büyük silahı olacak. Geçtiğimiz sezonlarda Avrupa'da attığı gollerle dikkat çeken Brezilyalı oyuncuyu bu maçta ilk 11'de oynatmayı planlayan Denizli, Bobo'nun son vuruşlardaki ustalığına güveniyor. Tecrübeli hoca Bobo'yu bu karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor.

Sol kanatları etkisiz

CSKA'yı seyreden yardımcı hoca Tayfur Havutçu'nun verdiği raporda, "CSKA defansta çok açık veriyor. Özellikle sol kanatları yetersiz" dediği öğrenildi.