-Beşiktaş Rusya yolcusu İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Beşiktaş, Alania ile 25 Ağustos Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için yarın Rusya'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, THY'nin özel uçağı ile saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'nın Vladikavkaz kentine hareket edecek. Aynı gün, TSİ 20.15'de teknik direktör Carlos Carvalhal'ın düzenleyeceği basın toplantısının ardından TSİ 20.30'da son çalışmasını yapacak olan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek. Kaleci Rüştü Reçber, Alania ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında kalitelerini sahaya yansıtmaları halinde turu geçeceklerini söyledi. Rüştü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Sahamızda elde ettiğimiz avantajlı skoru iyi mücadele ederek sürdürmeliyiz. Biz kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Bunu sahaya yansıtırsak turu geçeriz. Hiç kimse kolay bir maç olduğunu düşünmesin. Zor bir maç olacak ve biz bunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.