T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ RÖVANŞA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 23:51

-BEŞİKTAŞ RÖVANŞA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında perşembe günü oynayacağı Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını BJK İnönü Stadı'nda yaptığı idmanla sürdürdü.  Teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana takım halinde koşularla başlayan siyah-beyazlıların, idmanın ikinci bölümünde denge ve kuvvet çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmana tedavileri süren Yusuf ve Rıdvan katılmazken, Rüştü ise takımdan ayrı çalıştı.  Öte yandan, 5'e 2 çalışmasında sağ dizini zorlayan Sivok'un çalışmayı yarıda bıraktığı ifade edildi.  Beşiktaş, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24