-BEŞİKTAŞ RÖVANŞA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında perşembe günü oynayacağı Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını BJK İnönü Stadı'nda yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana takım halinde koşularla başlayan siyah-beyazlıların, idmanın ikinci bölümünde denge ve kuvvet çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmana tedavileri süren Yusuf ve Rıdvan katılmazken, Rüştü ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan, 5'e 2 çalışmasında sağ dizini zorlayan Sivok'un çalışmayı yarıda bıraktığı ifade edildi. Beşiktaş, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.