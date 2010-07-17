-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Vikingur maçı hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki hazırlık çalışmasında Beşiktaş, A2 takımıyla antrenman maçı yaptı. Siyah-beyazlı ekip, A2 takımıyla 3-3 berabere kaldı. Vikingur karşısında ilk 11'de yer almayan oyuncuların oluşturduğu bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş (A) Takımı'nın gollerini Fink (2) ve Nobre attı. İdman maçında yer almayan diğer futbolcular ise ikinci sahada normal antrenman programını uyguladı. Çalışmaya, izinli olan Holosko ve Tello ile tedavilerine devam edilen Rüştü Reçber, Rıdvan Şimşek ve Yusuf Şimşek katılmadı. Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı takım, 22 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'ndan Vikingur ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını, 19 Temmuz Pazartesi günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla sürdürecek.