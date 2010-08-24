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Spor

Beşiktaş rövanş için Helsinki'ye gidiyor

Beşiktaş, HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için yarın Helsinki'ye gidecek.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Beşiktaş, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için yarın Helsinki'ye gidecek.
 

Siyah-beyazlılar, karşılaşma için yarın öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait uçakla Helsinki'ye hareket edecek.
 

Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, yarın akşam, karşılaşmanın oynanacağı Finnair Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Toplantının ardından siyah-beyazlılar statta son antrenmanını yapacak. 


Beşiktaş kafilesi maçın ardından İstanbul'a dönecek. Siyah-beyazlıların, İstanbul'da 2-0 yendikleri HJK Helsinki ile perşembe günü yapacağı maç TSİ 19.45'te başlayacak.

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