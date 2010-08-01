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BEŞİKTAŞ RÖVANŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) 

01 Ağustos 2010 20:32

-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından yarın devam edecek. Dün gerçekleştirilen idmanın ardından teknik direktör Bernd Schuster, futbolcularına bugün izin verirken, siyah-beyazlı takım Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. BJK İnönü Stadı'nda 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Viktoria Plzen ile oynanacak karşılaşma için yarın yapılacak antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği bildirildi.

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