-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından yarın devam edecek. Dün gerçekleştirilen idmanın ardından teknik direktör Bernd Schuster, futbolcularına bugün izin verirken, siyah-beyazlı takım Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. BJK İnönü Stadı'nda 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Viktoria Plzen ile oynanacak karşılaşma için yarın yapılacak antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği bildirildi.