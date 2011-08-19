-Beşiktaş rövanş hazırlıklarına başladı İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Rusya'nın Alania takımını dün konuk eden Beşiktaş, ara vermeden rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda dinlenme ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi. Takım halinde yapılan koşunun ardından Alania karşısına ilk 11'de çıkan oyuncuların dinlendirildiği, diğer oyuncuların ise istasyon çalışması sonrası, A2 takımından takviyeli olarak çift kale maç oynadıkları aktarıldı. Siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları devam eden Bebe, Ersan Gülüm, Necip Uysal ve dün oynanan Alania maçında sağ arka adalesine darbe alan Simao'nun çalışmaya katılmadıkları belirtildi. Simao'yla ilgili olarak kulüp doktoru Devrim Urgun, çekilecek MR sonrası oyuncunun kesin durumunun belli olacağını söyledi. Öte yandan, babasının vefatı sonrası izin alarak ülkesine giden Mehmet Aurelio'nun dün gece İstanbul'a geldiği ve bugünkü antrenmana da katıldığı bildirildi. Beşiktaş takımı yarını izinli olarak geçirdikten sonra 21 Ağustos Pazar günü basına kapalı olarak gerçekleştireceği akşam antrenmanıyla hazırlıklarına tekrar başlayacak.