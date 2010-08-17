-BEŞİKTAŞ: ROBİNHO GÜNDEMİMİZDE DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho'nun gündemlerinde olmadığını söyledi. Düren, HJK Helsinki maçından önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, transfer konusunda basının önde gittiğini ifade ederek, ''Hep söylüyoruz; Quaresma ve Guti transferleri basına, İMKB'ye çok öncelerden bildirildi. Beşiktaş'ta transfer ciddi yapılan ve bir zaman isteyen bir süreç. Robinho artık gündemde değil, bundan uzaklaşmak gerek ama transfer henüz kapanmış değil'' dedi. Transferin, birçok parametrenin bir araya gelmesiyle olduğunu kaydeden Mete Düren, ''Eylül ayı yaklaştıkça bu iş daha da zor oluyor. Böyle kalitesi yükselmiş bir takıma herhangi bir oyuncu da alamayız. Alınabilecek oyuncu sayısı az olunca, fiyatı da yüksek oluyor'' diye konuştu. Düren, HJK Helsinki ile önemli bir maç oynayacaklarını anlatarak, ''Bir önceki maçtan sadece 66 saat geçti. Rejenerasyon için çok kısa bir süreç. Belki ligde haftalar geçmiş olsa yeterli olabilir ama bu sıcakta, bu dönemde kolay değil'' ifadesini kullandı. Kaleci Hakan Arıkan'ın çok şanssız bir şekilde antrenmanda sakatlandığını dile getiren Düren, oyuncunun 10 gün sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi.