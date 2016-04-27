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Spor

"Beşiktaş, Reza Zarrab'ın Vodafone Arena'daki locasını sattı"

Zarrab, loca için yaklaşık 1.2 milyon lira ödemişti

27 Nisan 2016 10:49

Beşiktaş yönetiminin, ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın Vodafone Arena’daki locasını geçen hafta sattığı öğrenildi.

 

3 yıllık 500 bin dolar

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, stattaki 147 locanın tamamının çok önceden 3 yıllığına satıldığını hatırlatan kaynaklar, Zarrab’ın locasının da hemen talip bulduğunu ve söz konusu locanın da yine 3 yıllığına yaklaşık 500 bin dolara yeni sahibini bulduğunu belirtiyor. Tarafların karşılıklı görüşerek yeniden satış kararını aldığını belirten kaynaklar, Zarrab’ın loca için daha önce ödediği paranın ise iade edildiğini belirtiyor.

Geçen yıl basına yansıyan haberlerde Reza Zarrab’ın söz konusu loca için yaklaşık 1.2 milyon TL ödediği belirtilmişti. Hatırlanacağı gibi geçen yıl Zarrab’ın Vodafone Arena’dan loca satın aldığı haberleri basına yansıyınca Beşiktaş BaşkanıFikret Orman camiadan büyük eleştiri almıştı. Orman konuyla ilgili açıklamasında “Kendisini tanımam. Sadece bir kez yemek yemişliğimiz var. Fenerbahçeli olduğuna yönelik iddialar var. Ama ben gözlerine baktığımda Beşiktaşlı olduğunu anladım” demişti.

 

Locadan 3 yılda 30 milyon dolar

 

11 Nisan’da açılış maçının oynandığı 41 bin 903 seyirci kapasiteli Vodafone Arena’da 147 loca bulunuyor. Beşiktaş yönetimi stattan yıllık toplam 50-60 milyon dolar gelir bekliyor. Tamamı 3 yıllığına satılan 147 locadan Beşiktaş kulübünün 30 milyon dolar civarında bir gelir elde ettiği belirtiliyor.

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