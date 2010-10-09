-BEŞİKTAŞ REVİRE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Beşiktaş, son dönemde adeta revire dönerken, Quaresma, Guti gibi yıldızlardan sonra Mehmet Aurelio da sakatlar kervanına katıldı. (A) Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında sakatlanan Mehmet Aurelio, siyah beyazlıların bu dönem sakatlık yaşayan 10. futbolcusu oldu. Siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Guti Hernandez ve Mehmet Aurelio'nun yanı sıra sözleşmesi dondurulan Tomas Sivok, Fatih Tekke, Erhan Güven, Ekrem Dağ, Matteo Ferrari, Tomas Zapotocny ve Onur Bayramoğlu'nun da sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıklara her geçen gün bir yenisinin eklenmesi, gelecek hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Manisaspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli Porto maçı öncesi teknik direktör Bernd Schuster'i sıkıntıya soktu. Savunmanın sağında oynayan Ekrem ve Erhan'ın aynı dönemde sakatlanmaları ile bu bölgeye genelde orta alanın sağında oynayan Roberto Hilbert'i görevlendirmek zorunda kalan Alman teknik adamın, Manisaspor ve Porto karşılaşmalarında da yeni arayışlara girmesi bekleniyor. Bu arada siyah-beyazlılar, sezon başından bu yana çeşitli sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Rüştü, Yusuf ve Rıdvan sezona sakat girerken, transferin son gününde alınan Fatih Tekke de sakatlığı nedeniyle henüz forma giyme şansı bulamadı. Bir dönem iki kalecisi Rüştü ve Hakan'ın aynı anda sakatlık yaşaması nedeniyle de sıkıntı yaşayan Beşiktaş, HJK Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yedek kaleci olarak A2 takımından Umut'u kadroya almak zorunda kaldı.