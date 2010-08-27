-BEŞİKTAŞ RAPİD WİEN'İ 3 KEZ GEÇEMEDİ İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'ndaki rakiplerinden Avusturya'nın Rapid Wien takımı, siyah-beyazlılar gibi 3 ön eleme turunu da geçerek gruplara kaldı. Avusturya ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Suduva takımını ilk maçta deplasmanda 2-0, ikinci maçta da kendi sahasında 4-2 yenerek tur atladı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ise Bulgaristan'ın Beroe takımı ile karşılaşan Rapid Wien, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kalırken, kendi sahasındaki maçı 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak, play-off turuna kaldı. Rapid Wien, play-off turunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını deplasmanda yenerek geçti. Rakibi ile kendi sahasında yaptığı ilk maçta 1-1 berabere kalan Avusturya temsilcisi, deplasmandaki maçta Aston Villa'yı 3-2 yenerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazandı. -BEŞİKTAŞ İLE 3 KEZ EŞLEŞTİ- Rapid Wien, Türk takımlarının yakından tanıdığı bir rakip. Türk takımları ile 16 kez karşılaşan Avusturya ekibi, 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Rapid Wien ile daha önce 3 kez eşleşen Beşiktaş, 3'ünde de turu geçemedi. İlk kez 1960-61 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Rapid Wien ile eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda 4-0 yenilirken, kendi sahasında 1-0 kazanmasına karşın elendi. Rakibiyle 1967-68 sezonunda da Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda eşleyen Beşiktaş, kendi sahasında 1-0, deplasmanda da 3-0 yenilerek yine elendi. Avusturya ekibiyle 1984-85 sezonunda Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan siyah-beyazlılar, deplasmanda 4-1 yenildi, kendi sahasında 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti. Rapid Wien, Türk takımlarından en çok 4 kezle Galatasaray ile eşleşti. Galatasaray, 4 eşleşmenin 3'ünde rakibini eledi. Maçlarını 17 bin 500 kişi kapasiteli Gerhard Hanappi Stadı'nda oynayan Rapid Wien'in 32 lig şampiyonluğu bulunuyor. 14 kez Avusturya Kupası'nı kazanan Rapid Wien, Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1985 ve 1996 yıllarında final oynamayı başardı. Geçen yıl Avusturya Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Rapid Wien'i Avusturyalı Peter Pacult çalıştırıyor. Rapid Wien'in kadrosunda 3 Türk asıllı oyuncu yer alıyor. Avusturya vatandaşı olan Türk asıllı oyunculardan 21 yaşındaki Tanju Kayhan savunmada, 22 yaşındaki Veli Kavlak ve 21 yaşındaki Yasin Pehlivan ise orta sahada oynuyor.