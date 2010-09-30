Beşiktaş, Rapid Wien karşısında

T24- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçında bugün Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla Viyana'da karşılaşıyor.



İstanbul'da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 yenerek grup maçlarına 3 puanla başlayan siyah-beyazlılar, bugün da galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



Rapid Wien ile Beşiktaş arasında bugün TSİ 20.00'de Ernst Happel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Alexey Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dzmitry Zhuk ve Stanislau Savitski yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Siarhei Tsynkevich ve Vital Sevastsyanik'in üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikita Pyreev olacak.



Beşiktaş'ın rakibi Rapid Wien, (L) Grubu'nda oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-0 mağlup oldu.



Bu arada, grubun diğer maçında CSKA Sofya ile Porto, bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşılaşacak.



Beşiktaş'ın ilk 11'i

Beşiktaş: Hakan, İbrahim Toraman, Ferrari, Hilbert, İbrahim Üzülmez, Hilbert, Ernst, Tabata, Quaresma, Guti ve Bobo.



Radip Wien: Hedi, Patocka, Sonnleitner, Kulovits, Hofmann, Nuhiu, Kavlak, Soma, Kayhan, Trimmel, Pehlivan



18 gol atıp, 1 gol yedi



Beşiktaş Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçta toplam 18 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.



Tek golünü deplasmanda Viktoria Plezen'den yiyen siyah-beyazlılar, diğer 6 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi.



Bu sezon Vikingur ve HJK Helsinki'yi 4-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, farklı galibiyetlere imza attı.



Quaresma ve Nihat



Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri yeni transfer Ricardo Quaresma ile Nihat Kahveci oldu.



İki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'nde rakip fileleri 3'er kez havalandırırken, Bobo, Filip Holosko ve takımdan ayrılan Matias Delgado 2'şer gol attı.



Siyah-beyazlıların Avrupa'daki diğer golleri ise Nobre, Ekrem, Hilbert, Guti, Necip ve Ernst'ten geldi.



Beşiktaş, deplasmanda kaybetmiyor



UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında 5 maçtır deplasmanda kaybetmiyor.



Avrupa kupalarındaki son deplasman mağlubiyetini 30 Eylül 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik skorla CSKA Moskova karşısında alan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 deplasmanda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.



Bu 5 karşılaşmanın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrılan ''Kara Kartallar'', 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.



