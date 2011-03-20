-BEŞİKTAŞ, RAKİBİYLE ARASINDAKİ PUAN FARKINI 4'E İNDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, puanını 39'a yükseltti. İstifa eden Bernd Schuster'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Tayfur Havutçu yönetiminde çıktığı ilk maçta, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sonuca giden siyah-beyazlılar, kulübün kuruluşunun 108. yıldönümünde camiaya 3 puan hediye etti. Zirve yarışından erken kopan Beşiktaş, Gaziantepspor ile birlikte lig 4.'lüğü için yarıştığı Kayserispor ile arasındaki puan farkını da 4'e indirdi. -KENDİ EVİNDE 3 MAÇ SONRA KAZANDI- Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kendi evinde galip geldi. İkinci yarının başındaki 5-1'lik Bucaspor galibiyetinin ardından Fiyapı İnönü Stadı'nda oynadığı maçlarda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan, son 2 maçta ise Fenerbahçe'ye 4-2, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarlarına iç sahada 2 ay sonra lig galibiyeti izlettirdi. -TAYFUR HAVUTÇU'YA DESTEK- Beşiktaşlı taraftarlar, Schuster'in yerine göreve getirilen eski futbolcuları Tayfur Havutçu'ya maç öncesi olduğu gibi, maç sırasında da büyük destek verdi. ''Beşiktaş'ın çocuğu Tayfur Havutçu'' diye bağıran taraftarlar, genç teknik adama güvendiklerini gösterdiler. -ALMEİDA LİGDE ''SİFTAH'' YAPTI- Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Hugo Almeida, siyah-beyazlı formayla ligde ilk gollerini Kayserispor'a attı. Maçın 59. dakikasında Bobo'nun yerine oyuna giren Portekizli futbolcu, topla ilk buluşmasında 61. dakikada Quaresma'nın güzel ortasına aynı güzellikte kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Almeida 89. dakikada da yine ''Q7''nin asistinde topu boş filelere gönderdi ve maçın 4-2'lik skorunu belirledi. Almeida'nın ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunuyor. -''Q7'' KENDİNE GELDİ- Beşiktaş'ın son dönemdeki suskun isimlerinden Quaresma, Kayserispor maçının ikinci yarısındaki performansıyla yine taraftarların gönlünü aldı. Almeida'ya iki asist yapan, ayrıca kendisine özgü sağ ayağının dışıyla güzel bir gol atan ''Q7'', sezon başındaki etkili günlerinden esintiler sundu. Bu arada Quaresma, 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının ardından ligde ilk kez golle buluştu. -NECİP'E SEVGİ SELİ- Beşiktaşlı taraftarlar, maçta etkili bir oyun sergileyen Necip Uysal'a sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada, Schuster döneminde genellikle yedeğe çekilen Ernst, etkili oyununu golle süslerken, bu sezon Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. Diğer yandan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlıların Fiyapı İnönü Stadı yerine yapmayı planladıkları yeni stat için geçtiğimiz günlerde basına olumsuz görüşleri yansıyan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a tepki gösterdi. -BEŞİKTAŞ'TA NECİP VE RÜŞTÜ CEZALI- Beşiktaş'ta bu sezonki 4. sarı kartlarını gören Necip Uysal ile Rüştü Reçber, cezalı duruma düştü. Her iki oyuncu da 27. haftada Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Bu arada Kayserispor'da 4. sarı kartlarını gören Amrabat ve Ziani de cezalı duruma düştü. -BEŞİKTAŞ'IN PENALTI İSYANI- Maçın 37. dakikasında Simao'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda siyah-beyazlılar, penaltı beklentisiyle hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlı futbolcular, başta Simao olmak üzere hakemin ''devam'' kararına itiraz ederken, tribündeki taraftarlar da kararı protesto etti. -ÖZGENER, FEDERASYON VE HAKEMLERE TEPKİ- Beşiktaş'ın 1-0 yenik oynadığı dakikalarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun ardından maçta tansiyon bir anda yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'e küfür etti. Federasyon ve hakemler aleyhine de bir süre küfürlü tezahürat yapan öfkeli taraftarlar, ''Futbolun katili Türk hakemleri'' dedi.