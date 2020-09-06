"Beşiktaş, Rafael transferini bitirdi"

Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye yapılması planlanan sağ bek için yeniden Lyon forması giyen Rafael Pereira da Silva'nun ismi gündeme gelirken Fransız basını, oyuncunun eski Beşiktaşlı Marcelo ile de görüşerek Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiğini aktardı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken sağ bek pozisyonu öncelik teşkil ediyordu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Rafael'i kadrosuna katacağı belirtildi.