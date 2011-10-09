Beşiktaş Quaresma'yı satıyor!

T24 - Büyük bir ekonomik krizin içinde olan Beşiktaş'ta yönetim para edecek futbolcuları satma kararı aldı. Listede ilk sırada Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın ismi var.



Mali bir darboğazdan geçen Beşiktaş yönetimi yaşanan ekonomik sıkıntılar ve izlenecek politikalarla ilgili önceki günkü yönetim kurulu toplantısında tarihi kararlar aldı.



Bunlardan birincisi Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın satılması. Daha önce "Quaresma'yı satmak için almadık. 20 milyon Euro da verseler satmayacağız" diyen yönetim karar değiştirdi. Sezon sonu için, değerini bulması ve iyi pir para karşılığında yıldız futbolcunun da satılması yönünde görüş birliğine varıldı.



Sabaha gazetesinin haberine göre; son dönemde çok formda olan ve Portekiz Milli Takımı'na yeniden seçilen Q7 için bundan sonra gelecek teklifler geri çevrilmeyecek ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu arada yönetim Almeida'yı da iyi teklif gelmesi halinde satıp yerine sakatlığı nedeniyle şu an takımdan ayrı olan Bebe'nin kulübe kazandırılmasını gündemine aldı.

Maaşlara altın makas



Ekonomik kriz nedeniyle futbolcuların satışının yanı sıra kulüp içinde de kemer sıkma politikasına gidecek olan Beşiktaş yönetimi, gözünü yüksek maaş alan personelin üstüne çevirdi. Yapılacak tespit çalışmaları sonrası aldıkları rakam çok yüksek olan personelden yüzde 50 indirime gitmesi istenecek. Kabul etmeyenlerle ise yollar ayrılacak.

Can pazarlığı



Vadesi gelmiş borçları nedeniyle Avrupa Ligi'nden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beşiktaş, 10 milyon Euro'yu bulan ödemelerin bir kısmını yeni ödeme planları ve senetlerle ötelerken, bir tek Udinese Kulübü'nü ikna edemedi. Sinan Engin döneminde 11 milyon Euro'ya mal olan Zapotocny ve Sivok transferlerinden kalan borcunu hala ödemeyen siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Ancak alacağı için 1.5 yıl önce UEFA'ya başvuran Udinese, "3 milyon Euro'yu ya hemen ödersiniz ya da Avrupa'ya veda edersiniz" tavrını değiştirmiyor. Yeni ödeme takvimi yapılmasına sıcak bakmayan İtalyan kulübü ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, anlaşma sağlayamazsa en geç yarına kadar parayı yatırıp, "Sportif borcu yoktur" yazısını federasyona ve UEFA'ya iletmek zorunda.