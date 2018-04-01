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Spor

Beşiktaş Quaresma'yı arıyor

Göztepe maçında orta saha Necip ve Medel'e emanet Ali DANAŞ - İSTANBUL -DHA Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını devam ettirdi

01 Nisan 2018 15:59

Göztepe maçında orta saha Necip ve Medel\'e emanet

Ali DANAŞ - İSTANBUL -DHA

Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor\'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını devam ettirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan Siyah Beyazlılar ilk 25 dakikada Oğuzhan\'ın ara pasları ile 2 pozisyona girse de; gol Talisca\'nın kendi kendine yarattığı pozisyon sonrası çektiği şuttan geldi. Bu gol aynı zamanda Talisca\'nın bu sezon ligde attığı 11\'inci gol olurken, Brezilyalı yıldızın tek başına kazandırdığı puan da 12 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde organize atağın yanı sıra çok alışılan kenar ortalarından mahrum bir oyun sergileyen Kara Kartallar zor bir oyundan 3 puan çıkardı.
ARANAN OYUNCU RİCARDO QUARESMA 
Beşiktaş\'ın organize atak yapamadığı ve kenar ortaları beklediği anlarda gözler açık bir şekilde Ricardo Quaresma\'yı aradı. Geçen sezonun büyük bölümünde ve bu sezonun genelinde bol paslaşmalı oyundan ziyade kenar ortalarına dayalı bir oyun sistemini benimseyen Siyah Beyazlıların, Quaresma\'nın yokluğunda ceza sahasına top göndermekte zorlandığı net bir şekilde ortada. Fenerbahçe maçından sonra 5 maç ceza alan Quaresma\'nın yokluğunda yerine görev alan Jeremain Lens orta yapma konusunda Portekizli yıldızın yanına bile yaklaşamadı. Maç başına en az 10 kenar ortası bulunan Quaresma, zaman zaman bu konuda eleştirilse de, yerine görev yapan Lens\'in performansı kendisini aranır hale getirdi. Quaresma\'nın oynadığı maçlarda Beşiktaş\'n sağ kanadından maç başına en az 4 isabetli orta gelirken, Lens\'in bu oranı 1 isabetli ortaya bile çıkartamaması Portekizli oyuncunun önemini ifade eden rakamlar olarak göze çarpıyor. Quaresma\'nın oynamadığı Trabzonspor maçı 2-0, Gençlerbirliği maçı 1-0 kazanılsa bile Trabzonspor maçı 70. dakikadan sonra Negredo ve Babel\'in şahsi gayretleri ile, Gençlerbirliği maçı da yine Talisca\'nın golü ile kazanıldı ve bu maçlarda Beşiktaş, pozisyona girmekte büyük sıkıntılar çekti. Sezonun en kötü maçlarından birinin oynandığı Medipol Başakşehir maçı ise 1-0 kaybedildi.
Quaresma\'nın bu sezon 3 gol 6 asisti bulunurken, Lens\'in 1 gol sıfır asistlik bir performansı var.
GÖZTEPE MAÇINDA ORTA SAHA NECİP VE MEDEL\'E EMANET
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor\'u 1-0 yenerken oldukça zorlanmasının yanı sıra orta sahada oynayan 3 oyuncusunu da kaybetti.
Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan dün akşam gördükleri 4. sarı kartlarla önümüzdeki hafta Vodafone Park\'ta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü. Orta sahada sürekli oynayan 3 oyuncunun birden cezalı duruma düşmesi ilk kez yaşanan bir durum oldu. Bu durum akıllara hemen Göztepe maçında kim oynayacak sorusunu getiriyor. Kadroya bakıldığında ilk olarak Necip\'in oynaması kesin gibi. Necip\'in yanında oynayacak diğer ismin ise bu sezon Şenol Güneş\'in jokeri olan Gary Medel\'in olması bekleniyor.

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