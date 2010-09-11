Beşiktaş Quaresma'sız rahat geçti

T24

İlk yarıdan pozisyonlar



İkinci yarıdan pozisyonlar

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Bobo, 61'de İbrahim Toraman ve 75. dakikalarda Nobre kaydetti.4 - Ankaragücü: 0BJK İnönüHakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Serhan Malkoç, Mehmet Cem HanoğluCenk, Ekrem, İbrahim Toraman, Ferrari, İsmail, Ernst, Necip (Dk. 71 Aurelio), Nihat (Dk. 58 Tabata), Guti, Nobre, Bobo (Dk. 75 Holosko)Bernd SchusterÖzden, Uğur (Dk. 53 Vittek), Aydın (Dk. 28 Özgür), Rajnoch, Klukowski, Hürriyet (Dk. 71 Adem) , Sapara, Güven, Mehmet Çakır, Murat, MeyeÜmit ÖzatDk. 29 ve 67 Bobo, Dk. 61 İbrahim Toraman, Dk. 75 Nobre (Beşiktaş)Dk. 18 Uğur, Dk. 57 Rajnoch, Dk. 74 Güven (Ankaragücü), Dk. 48 İsmail (Beşiktaş)17. dakikada Guti'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Nihat'ın sert şutunda kaleci Özden topu köşeden kornere çeldi.20. dakikada Murat savunmanın arkasına topla birlikte sarktı. Pasında, ceza alanında topla buluşan Güven, topu ayağında fazla tutunca pozisyonunu kaybetti. Son anda Meye'ye çıkardığı topu, bu futbolcu üstten auta attı.26. dakikada Nihat'ın soldan ortasında Nobre topa kafasıyla dokundu. Meşin yuvarlak Özden'de kaldı.29. dakikada Beşiktaş öne geçti. İsmail'in soldan ortasına ceza alanı içinde güzel bir kafa vuruşu yapan Bobo, kaleci Özden'in bakışları arasında meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 1-0.39. dakikada Nobre ile paslaşan Guti, ceza alanına girmeden yerden vurdu, top auta çıktı.58. dakikada İsmail'in pasında topla sol çaprazda buluşan Bobo'nun ceza alanı dışından sert şutunda top üst direkten döndü.61. dakikada İsmail'in pasıyla soldan ceza alanına giren Tabata'nn şutunda, İbrahim Toraman altı pası içinde meşin yuvarlağa dokunarak ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.67. dakikada orta alandan kısa paslarla ceza alanına kadar gelen siyah-beyazlılarda Guti, mükemmel bir arapasıyla Bobo'yu ceza alanının sağ çaprazında kaleci Özden ile karşı karşıya bıraktı. Bobo da yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin 2, takımının da 3. golünü attı: 3-0.69. dakikada Mehmet Çakır'ın pasında topla savunmanın arkasında buluşan Vittek'in ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topu kaleci Cenk kontrol etti.72. dakikada İsmail'in soldan ortasında Guti'nin ceza yayı içinden sert şutunda kaleci Özden yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.75. dakikada Tabata'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta, Nobre ceza alanı içinde topa çok iyi yükselerek kafayla meşin yuvarlağı kaleci Özden'in üstünden filelerle buluşturdu: 4-0.80. dakikada Guti'nin pasında topla ceza alanının sağ çaprazında buluşan Tabata'nın şutunda kaleci Özden uzanarak meşin yuvarlağı engelledi.81. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında Vittek, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. Ancak Vittek topa vurmakta gecikince Cenk yatarak topu kontrol etti.