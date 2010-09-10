-BEŞİKTAŞ QUARESMA'SIZ ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Bernhard Schuster yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi. Çalışmaya tedavisine devam edilen Tomas Sivok ile sol arka adalesinde çekme olan Ricardo Quaresma'nın katılmadığı açıklandı. Fatih Tekke'nin ise takımdan ayrı olarak sahada çalışmalara başladığı kaydedildi. Rıdvan Şimşek ve Onur Bayramoğlu'nun takımla ısınma çalışmalarına katıldığı ancak taktik çalışmada yer almadığı ifade edildi. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan Siyah-beyazlıların, denge ve kuvvet çalışmaları yaptığı belirtildi. Pas çalışmalarının ardından tam sahada taktik çalışmalar yapan futbolcuların, antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.