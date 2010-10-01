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Spor

BEŞİKTAŞ QUARESMA'DAN 4 HAFTA YOKSUN İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2010 16:42

-BEŞİKTAŞ QUARESMA'DAN 4 HAFTA YOKSUN  İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın sakatlığı nedeniyle 4 hafta tedavi göreceği açıklandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile dün akşam yapılan (L) Grubu 2. maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Quaresma'nın bugün MR'ı çekildi. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontroller sonrası, oyuncunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık meydana geldiği tespit edildi.  Portekizli oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapan kulüp doktoru Devrim Urgun, Quaresma'nın 4 hafta tedavi göreceğini belirtti. 

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