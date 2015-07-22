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Spor

Beşiktaş, Quaresma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Tecrübeli futbolcuya, 2015-2016 sezonu için 1.768.000 Euro, 2016-2017 sezonu için ise 1.600.000 Euro garanti ücreti ödenecek

22 Temmuz 2015 22:10

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ricardo Quaresma’nın transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Tecrübeli futbolcuya, 2015-2016 sezonu için 1.768.000 Euro, 2016-2017 sezonu için ise 1.600.000 Euro garanti ücreti ödenecek.


Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: 

“Ricardo Quaresma’nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FC Porto ile anlaşmaya varılmıştır.Buna göre FC Porto’ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.200.000 Avro ödenecektir.Oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varılmış olup; 

2015-2016 sezonu  için 1.768.000 Avro garanti ücreti
2016-2017 sezonu için 1.600.000 Avro garanti ücreti ödenecektir. 
Oyuncunun 2016-2017 sezonunda en az 30 resmi maçta görev alması durumunda oyuncuya -2017-2018 sezonu için 1.768.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.”

 

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