-BEŞİKTAŞ POTADA ABD'Lİ KEMP İLE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımı, İtalya'ın Virtus Bologna takımından ABD'li oyuncu Marcelus Kemp ile anlaştı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşında ve 1.96 metre boyundaki Kemp'in bu akşam Türkiye'ye geleceği bildirildi. Açıklamada, Kemp ile yarın yapılacak olan sağlık kontrolünden sonra sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, daha önce anlaştığı Oliver Lafayette'nin sağlık kontrollerinde kardiolojik açıdan ağır spor yapmasının sakıncalı olduğu belirlenmesi üzerine, bu oyucunun transferinden vazgeçmişti.