-BEŞİKTAŞ, PORTO'DA ZORLU SINAVDA İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 4. maçında lider Porto ile yarın akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dragao Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak olan mücadeleyi, İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Karşılaşmada Tagliavento'nun yardımcılıklarını Massimiliano Grilli, Gianluca Cariolato yapacak. Carmine Russo'nun 4. hakem olarak görev alacağı mücadelede ilave yardımcı hakemlik görevini Christian Brighi ve Gabriele Gava üstlenecek. Grupta oynadığı ilk 2 maçı galibiyetle kapayan, CSKA Sofya'yı 1-0, Rapid Wien'i de 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 21 Ekim Perşembe günü Fiyapı İnönü Stadı'nda ağırladığı Porto'ya 3-1 yenilerek grup liderliği şansını kaçırdı. Porto ise Rapid Wien'i 3-0, CSKA Sofya'yı 1-0, Beşiktaş'ı da 3-1 yenerek grupta oynadığı 3 maçını da kazanıp 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. (L) Grubu'nun diğer maçında ise Avusturya'nın Rapid Wien takımı, yarın akşam Bulgar rakibi CSKA Sofya'yı Viyana'da ağırlayacak. -BOBO, UNVAN İÇİN GOL ATACAK- Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Bobo, gollerini hem takımı, hem de unvan için atmaya çalışacak. Geldiği sezondan itibaren golcü kimliğini takımının hizmetine sunan ve Beşiktaş tarihinin en golcü yabancı oyuncusu durumunda bulunan Bobo, Porto karşısında atacağı gollerle takımının Avrupa'daki en golcü futbolcusu olmayı hedefliyor. Beşiktaş adına Avrupa'da bugüne dek 12 gole imza atan ve 14 gollü Oktay Derelioğlu'nun ardından siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu olan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta atacağı gollerle Oktay Derelioğlu'nu yakalamaya veya geçmeye çalışacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek 4 gole imza atan yıldız futbolcu, 2 gol daha atması halinde Oktay'ı yakalayacak. Bobo, 3 gol atması halinde ise Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü oyuncu unvanını eline alacak. -2006-07 SEZONUNDA AVRUPA'DA ATMAYA BAŞLADI- 2005-06 sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan Bobo, sonraki sezon UEFA Kupası'nda gol serisini başlattı. 2006-07 sezonunda UEFA Kupası'nda 2 gol atan Brezilyalı oyuncu, takımının Avrupa'daki her sezonunda gol atma başarısı gösterdi. -EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU- Bobo, Avrupa'daki en golcü ikinci sezonunu ise bu yıl yaşadı. Takımının 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ön elemede ve grupta yaptığı maçlarda 4 gol atan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3 maça rağmen bu sayıya ulaştı. Beşiktaşlı futbolcu, yarın Porto karşısında gol attığı takdirde Avrupa'daki en golcü sezonunu da yaşama başarısı gösterecek. -GOL ATTIĞI 10 MAÇTA 6 GALİBİYET GELDİ- Brezilyalı futbolcunun Avrupa'da 12 gol attığı 10 maçta, Beşiktaş 6 galibiyet alma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı takım, golcü oyuncusunun skorer kimliğini gösterdiği 10 maçta 6 kez kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bobo'nun gol attığı 3 karşılaşmada ise Beşiktaş, galibiyete ulaşamadı.