-BEŞİKTAŞ PORTO'DA PORTO (A.A) - 03.11.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın Porto ile yapacağı maç için Portekiz'e geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'dan hareket eden siyah-beyazlı takımın kafilesi, 4 saatlik yolculuğun ardından Porto'ya ulaştı. Kafilede kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler de yer aldı. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik heyeti havaalanında az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Taraftarlar, İspanyol yıldız Guti'nin yanı sıra Bobo'ya ilgi gösterdi. Bobo lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, Guti ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı takımına Portekiz basını da ilgi gösterdi. Portekizli gazeteciler, özellikle Guti ve teknik direktör Bernd Schuster'le yakından ilgilenip, röportaj yaptılar. Beşiktaş kafilesi, daha sonra kalacağı otele geçti. -SON ANTRENMAN BU AKŞAM- Siyah-beyazlı ekip, bu akşam maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster basın toplantısı düzenleyecek. -AURELİO VE FATİH TEKKE KADRODA- Beşiktaş'ın Porto kafilesinde sakatlığı geçen Mehmet Aurelio ile Sivasspor maçı sonrası teknik direktör Schuster'le gerginlik yaşadığı iddia edilen Fatih Tekke de yer aldı. Siyah-beyazlı takımın 19 kişilik kadrosunda genç Umut Kaya da kendine yer buldu. -QUARESMA YOK- Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Quaresma ise sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı yine forma giyemeyecek. Yıldızı Porto'da parlayan ve daha sonra önemli takımlarda oynama şansı yakalayan Quaresma, sakatlığı nedeniyle ülkesine getirilmedi. Quaresma'nın yanı sıra diğer sakat oyuncular Ferrari, Nobre, Ekrem, Cenk, Rıdvan ile isimleri UEFA'ya bildirilmediği için bu karşılaşmada forma giyemeyecek Fink, Yusuf ve Onur kadroya alınmadı. -GUTİ: ''FAVORİ PORTO''- Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Guti, yarınki maçta favorinin Porto olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı kafileyi karşılayan Portekiz basınının sorularını yanıtlayan İspanyol futbolcu, Porto'nun yarınki maçta favori olduğunu belirterek, ''Ancak biz de iyi sonuç alabiliriz. Quaresma'nın olmaması bizim için bir sıkıntı. Porto büyük ve güçlü bir ekip. Kazanmak için iyi mücadele vereceğiz'' dedi.