T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Porto maçının hazırlıklarını tamamladı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında yarın saat 20

21 Kasım 2017 00:37

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında yarın saat 20.00\'de Vodafone Park\'ta Porto\'yu konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesinde futbolcuları bir araya toplayan Şenol Güneş, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. İstasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma koşuları ve 5\'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını tamamladı. Beşiktaş\'ın Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı mücadelede sakatlığından dolayı süre alamayan Portekizli yıldız Pepe de antrenmanda yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞDHA UEFALigiGrubuVodafone Park PortoBeşiktaşNevzat Demir TesisleriTeknikGüneşSiyahbeyazlılarPortoBeşiktaş Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporPortekizliPepeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İdmandan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24