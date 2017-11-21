Beşiktaş, Porto maçının hazırlıklarını tamamladı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında yarın saat 20.00\'de Vodafone Park\'ta Porto\'yu konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesinde futbolcuları bir araya toplayan Şenol Güneş, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. İstasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma koşuları ve 5\'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını tamamladı. Beşiktaş\'ın Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı mücadelede sakatlığından dolayı süre alamayan Portekizli yıldız Pepe de antrenmanda yer aldı.

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