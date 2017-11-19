T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Antonio Mateu Lahoz salı günü Beşiktaş-Porto maçında düdük çalacak

19 Kasım 2017 18:45

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto ile yapacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Porto arasında 21 Kasım Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Antonio Mateu Lahoz görev alacak. Karşılaşmada aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar da yardımcı hakem olarak yer alacak.

Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

ETİKETLER

HakemŞampiyonlar LigiBeşiktaşPortoLahoz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24