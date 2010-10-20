-BEŞİKTAŞ, PORTO MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda yarın Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı futbolcular, ilk bölümde top sürme ve pas çalışması yaptılar. Beşiktaş'ın antrenmanı çift kale taktik ağırlıklı maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına tedavileri süren Quaresma, Sivok, Ekrem Dağ ve Ferrari katılmazken, teknik heyete iyi haber Fatih Tekke ve Nobre'den geldi. Son haftalarda sakat oyuncuların çokluğuyla kadroda sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılarda, hafta içi yapılan idmanda sakatlanan Nobre ile geldiği günden beri sakatlık sıkıntısı yaşayan Fatih Tekke bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Nobre ve Fatih'in yarınki Porto maçında kadroda yer alabileceğini söyledi. Bu arada diğer sakat oyuncular Mehmet Aurelio, Holosko, Guti ve Erhan Güven ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Takımla birlikte idmanda yer alan A2 takım oyuncularından Ali Küçik'in de Porto maçı kadrosuna dahil edildiği bildirildi. Porto maçı için kamp yapmayan siyah-beyazlı ekip, yarın sabah erken saatte BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak maç saatini bekleyecek.