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Spor

BEŞİKTAŞ, PORTEKİZLİ YILDIZLARINA KAVUŞACAK İSTANBUL (A.A)

02 Ocak 2011 01:31

-BEŞİKTAŞ, PORTEKİZLİ YILDIZLARINA KAVUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından üst üste gerçekleştirdiği transferlerle büyük sükse yapan Beşiktaş, yeni Portekizli oyuncularına yarın kavuşacak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni transferler Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes'in yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. Açıklamada Portekiz'in başkenti Lizbon'dan futbol komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile uçakla İstanbul'a hareket edecek yeni oyuncuların saat 14.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı kaydedildi. Siyah-beyazlı takımın yeni Portekizli oyuncularından Simao ve Almeida, 3 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde Acıbadem Maslak Hastanesinde sağlık kontrolünden geçecek. Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Fernandes ise daha önce sağlık kontrolünden geçmişti. İlk yarının bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hızlı başlayan ve İspanya'dan Valencia takımından Fernandes, Atletico Madrid ekibinden de Simao'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Almanya'nın Werder Bremen takımından Almeida'yı kadrosuna dahil etmişti. 

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