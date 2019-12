Beşiktaş: Pinokyo gazeteciler, senaryolarını takip etti

T24 - Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Mustafa Denizli'nin, bazı gazetecilerin iddia ettiği gibi sağlık sorunları bahane edilerek gönderilmediğini bildirilirken Beşiktaş'ın kapısının Denzili'ye her zaman açık olduğu da belirtildi. Açıklamada "Pinokyo gazeteciler" tabirini kullananan Beşiktaş yönetimi, bu gazetecilerin yalanlarının takipçisi olduklarını söyledi.





Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerde yer alan kulüp ve Yönetim Kurulu ile ilgili haber ve yorumlar nedeniyle medyaya eleştiride bulunuldu.





''Bugün bazı medya organlarında kulübümüz ve yönetim kurulumuz ile ilgili yazılan haberler, yapılan yorumlar, atılan başlıklar Türk spor basını açısından utanç sayfalarıdır'' denilen açıklamada, 2 Haziran Çarşamba günü Mustafa Denizli'nin ciddi sağlık sorunlarıyla başlayan ve dün (10 Haziran 2010) kulübün Bernhard Schuster ile anlaşmasıyla sona eren süreçte, bazı medya organlarının gerçeklerin değil, ısrarla kendi yazdıkları senaryoların takipçisi olduğu ileri sürüldü.







'Denizli sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı'







Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:





''Bugün, kulübümüzü yalancılıkla, komedi filmi çevirmekle suçlayan, 'biz demiştik' diyen bu gazeteler Denizli'nin ciddi bir sağlık problemiyle tedavi altına alındığı tarihte, konuyu kamuoyuna 'Mustafa Denizli, Schuster ile görüşüldüğünü öğrenince patladı ve isyan etti. Yönetim olayı sağlık sorunu olarak lanse etti. Kalbiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan Denizli'yi devre dışı bırakan yönetim, Bernhard Schuster ile anlaştı. Schuster ile bir kez daha görüşülmesini kaldıramayan Denizli, (bu takımı kaç tane hoca çalıştıracak) çıkışını yaptıktan sonra istifa etti' senaryolarıyla duyurmuşlardır.







'Pinokyo gazeteciler...'







Başkanımız Yıldırım Demirören ve Mustafa Denizli, 4 Haziran Cuma günü basın toplantısında gerçekleri kamuoyuna açıklamıştır. Toplantıda Denizli'nin de açıkladığı gibi, değerli hocamız sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmış, bu durum başkanımız ve yönetim kurulumuz başta olmak üzere kulübümüz de büyük bir üzüntüyle karşılanmış, pinokyo gazetecilerin iddia ettiği gibi Denizli sağlık sorunları bahane edilerek gönderilmemiştir.







'Beşiktaş'ın kapıları Denizli'ye her zaman açıktır'







Kamuoyunun da bildiği gibi kulübümüzü son derece üzen bu gelişmenin ardından futbol komitemiz, isimleri açıklanan teknik direktörlerle tek tek görüşmüş ve yönetim kurulumuz Beşiktaş'ın yapısına ve şartlarına en uygun ismin Bernhard Schuster olduğuna karar vererek, Alman hoca ile anlaşma sağlamıştır. Basın toplantısında da açıklandığı gibi Denizli'ye Beşiktaş'ın kapıları her zaman açıktır. Değerli hocamızın sağlığına kavuştuktan sonra Beşiktaş'taki mesaisine devam etmesi her iki tarafın da isteğidir.







'Yalanlarına inanan gazeteciler, senaryolarının takipçisi oldular'







Durum böyleyken, kendi yalanlarına inanan bu gazeteler, gerçeklerin değil, ürettikleri senaryoların takipçisi olmuşlar ve artık tahammül sınırlarını aşmışlardır. Dünyaca ünlü bir teknik direktörü kısa sürede takımımızın başına getiren yönetim kurulumuzu tebrik etmek yerine, yaşanan her şeyi çarpıtan, sürekli olumsuz haber üreten bu kişilerin amacı gazetecilik yapmak değil, kamuoyunu kendi senaryolarına inandırmaya çalışarak kulübümüzü yıpratmaktır.





Kulübümüz, Mustafa Denizli'nin sağlık sorunlarıyla başlayan bu süreci insani, vicdani, ahlaki ve profesyonel kurallara uygun olarak, Beşiktaş'a yakıştığı gibi yürütmüş ve sonuçlandırmıştır.''