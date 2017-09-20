Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 20 Eylül 2017 tarihli sevk kararlarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan duyurunun tamamı şu şekilde:

\"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün \"talimatlara aykırı hareketleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü\'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÜMRANİYESPOR Kulübü\'nün \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü\'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü\'nün \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü\'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"