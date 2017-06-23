Beşiktaş, Pepe transferine yakın

Sözleşmesinin bitimiyle 10 sezondur formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki Portekizli stoper Pepe'nin Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi.

BiPSpor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Şu anda Lizbon’da Pepe için masadayım. Dev kulüpler onu istiyor ama Beşiktaş transfere yakın" dedi.

Şenol Güneş'in de talimatıyla stoper transferi yapacağına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın, serbest kalan 34 yaşındaki deneyimli stoperi renklerine bağlamaya çalıştığı biliniyordu. Transfer için adı geçen Fransız ekip PSG'nin de oyuncuyu bağlamaya en az Beşiktaş kadar yakın olduğu aktarıldı.

Pepe, 10 sezon oynadığı Real Madrid formasını sırtına geçirdiği 334 maçta 28.479 dakika sahada kalarak, 15 gol ve 19 asiste imza attı.

Agresifliğiyle bilinen oyuncu, 80 sarı kart, 4 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart ve 2 kez direkt olarak kırmızı kart gördü.