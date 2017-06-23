T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Pepe transferine yakın

34 yaşındaki deneyimli stoper, Real Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı

23 Haziran 2017 12:48

Sözleşmesinin bitimiyle 10 sezondur formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki Portekizli stoper Pepe'nin Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi.

BiPSpor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Şu anda Lizbon’da Pepe için masadayım. Dev kulüpler onu istiyor ama Beşiktaş transfere yakın" dedi.

Şenol Güneş'in de talimatıyla stoper transferi yapacağına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın, serbest kalan 34 yaşındaki deneyimli stoperi renklerine bağlamaya çalıştığı biliniyordu. Transfer için adı geçen Fransız ekip PSG'nin de oyuncuyu bağlamaya en az Beşiktaş kadar yakın olduğu aktarıldı.

Pepe, 10 sezon oynadığı Real Madrid formasını sırtına geçirdiği 334 maçta 28.479 dakika sahada kalarak, 15 gol ve 19 asiste imza attı.

Agresifliğiyle bilinen oyuncu, 80 sarı kart, 4 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart ve 2 kez direkt olarak kırmızı kart gördü.

ETİKETLER

Pepeportekizlibeşiktaşageliyormutransferreal madridstoper

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24