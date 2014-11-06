Beşiktaş-Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Beşiktaş ile Partizan arasında oynanacak karşılaşmaların kadroları belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumundaki maçın hakemi ise Romanya'dan Dan Tudor.
İki takımın sahaya çıkacağı kadrolar
Beşiktaş: Cenk Gönen, İsmail Köybaşı, Pedro Franco, Sivok, Motta, Veli Kavlak, Atiba, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Demba Ba
Partizan: Milan Lukac, Stevanovic, Cirkovic, Stankovic, Volkov, Markovic, Drincic, Grbic, Pantic, Ninc, Skuletic