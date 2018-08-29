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Spor

Beşiktaş, Partizan maçına hazır

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında yarın Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı

29 Ağustos 2018 23:55

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında yarın Partizan\'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir kısmı basına açık olan olarak yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Tolga Zengin, takımla birlikte takımla antrenman çıktı. Tecrübeli kaleci ağrılarının artması sebebiyle çalışmayı yarıda bıraktı.

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Haber Kodu : 180829192

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