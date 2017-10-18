Beşiktaş paraya para demiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne giriş parası olarak Türkiye’nin tek takımı olduğu için 22 milyon Euro’luk yayın gelirini kasasına koyan Beşiktaş, performans paraları ile birlikte toplamda 170 milyon TL kazandı.

Beşiktaş, 22 milyon Euro’luk yayın gelirinin yanısıra gruplara kaldığı için 12.7 milyon euro başarı primi elde ederken sahaya bile çıkmadan 34.7 milyon Euro kazanmış oldu.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3’te 3 yapan ve 9 puan alan Beşiktaş galibiyet başına 1.5 milyon Euro’dan, 4.5 milyon Euro kazandı. Beşiktaş’ın bu sezon toplam 39.2 milyon Euro yaklaşık 170 milyon TL gelir elde etti.

Gruptan çıkmaya çok yakın olan siyah-beyazlı takım, Eğer son 16 takım arasına kalırsa 6 milyon Euro daha gelir kazanacak.