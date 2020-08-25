Beşiktaş, Ozan Tufan'ı istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Alanyaspor döneminden bu yana beğendiği ve takımında görmek istediği Ozan Tufan için siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Ali Koç'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği iddia edildi.



Takvim'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör Erol Bulut'un vereceği öğrenildi.



Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.