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Spor

Beşiktaş, Osmanlıspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL / DHA Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33

11 Mayıs 2018 16:39

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 33. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, küçük oyunlar sonrası dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara\'ya giderek kampa girecek.

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