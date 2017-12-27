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Spor

Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı

27 Aralık 2017 16:57

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürerken kondisyon ve taktik  çalışması gerçekleştirildi.  Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazılar, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı.
Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Vodafone Park\'ta Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını oynayacak.

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