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Spor

Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

26 Aralık 2017 16:51

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışamalar yapıldı.
Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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