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Spor

Beşiktaş-Olympiakos maçının biletleri satışa çıkarıldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 16 Mart Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı

13 Mart 2017 18:54

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 16 Mart Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraftarlar, biletleri Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪"www.passo.com.tr" internet portalı, N’Kolay satış noktaları ve çağrı merkezinden alabilecek.

Biletlerin fiyatları şöyle:

Kategori 1: 300 TL

Kategori 2: 275 TL

Kategori 3: 250 TL

Kategori 4: 225 TL

Kategori 5: 200 TL

Kategori 6: 175 TL

Kategori 7: 110 TL

Kategori 8: 100 TL

VIP: 650 TL

1903 A-E Blok: 650 TL

1903 B-D Blok: 700 TL

1903 C Blok: 750 TL

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.

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BeşiktaşmaçOlympiakosbilet satışları

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