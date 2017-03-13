Beşiktaş-Olympiakos maçının biletleri satışa çıkarıldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 16 Mart Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraftarlar, biletleri Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪"www.passo.com.tr" internet portalı, N’Kolay satış noktaları ve çağrı merkezinden alabilecek.

Biletlerin fiyatları şöyle:

Kategori 1: 300 TL

Kategori 2: 275 TL

Kategori 3: 250 TL

Kategori 4: 225 TL

Kategori 5: 200 TL

Kategori 6: 175 TL

Kategori 7: 110 TL

Kategori 8: 100 TL

VIP: 650 TL

1903 A-E Blok: 650 TL

1903 B-D Blok: 700 TL

1903 C Blok: 750 TL

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.