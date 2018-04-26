Beşiktaş, olaylı derbi kararını UEFA'ya taşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı maçın tekrarı kararı üzerine Beşiktaş konuyu UEFA'ya taşıma kararı aldı.

Bir süredir konu üzerinde çalışan ve UEFA'nın Hukuk Kurulu ile dirsek temasında bulunan Beşiktaş Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Berk Hacıgüzeller harekete geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sırbistan-Arnavutluk maçı üzerinde çalışan Hacıgüzeller'in yeni donesi ise 2015'te oynanan Blackpool-Huddersfield Town maçı oldu. O maçta Blackpool taraftarı sahaya kulüp başkanını protesto için girmiş ve maç iptal edilmişti. Oyunculara herhangi bir müdahale olmadığı için Blackpool yönetimi 48'nci dakikada tatil edilen maçın yeniden oynanmasını istemişti.

İngiliz Futbol Federasyonu ise FIFA'nın; "Hakem müsabakanın ihlal edilmesi veya herhangi bir dış müdahale nedeniyle maçı kendi takdirine bağlı olarak terk etme yetkisine sahiptir" diyerek hakemi haklı bulmuştu. Maçı yeniden oynatmamış ve Blackpool küme düşmüştü.