Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile sözleşme yeniledi

Milli oyuncu 2022 yılına kadar Beşiktaş\'ta

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.