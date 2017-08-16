Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le görüşecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kaptanı ve yeni 10 numarası Oğuzhan Özyakup'un sonraki satışından Arsenal'in elde edeceği yüzde 30 gelir için İngiliz kulübünün yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız futbolcunun bir sonraki satışındaki yüzde 30'luk hakkından vazgeçmesi için İngiliz kulübüne 1 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre; İngiliz kulübü, 24 yaşındaki yıldızın bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlı yönetimi, Ada’ya davet etti. Kartal, yapılacak pazarlıkta istediğini alırsa, Ozzie’nin yeni sözleşmesini hemen duyuracak.

İngiliz kulübüne 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimine sonunda beklediği yanıt geldi. Gönderdikleri mesajda Oğuzhan'ın çok özel bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arsenal yetkilileri, "Ona çok değer veriyoruz. Eğer Oğuzhan'ın bizdeki yüzde 30'luk satış hakkını almak istiyorsanız İngiltere'ye gelin görüşelim" ifadesini kullandı. Beşiktaş yönetiminin bu hafta İngiltere'ye gidip Oğuzhan için masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş, Ozi'yi 2013'te 500 bin Euro'ya alırken, Arsenal'e bir sonraki satıştan yüzde 30'luk pay vermeyi kabul etti. Oyuncunun sözleşmesi yenilense bile bu hak kaybolmuyor.