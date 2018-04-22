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Spor

Beşiktaş, o hastaneye dava açıyor!

Fenerbahçe-Beşijtaş maçında başına gelen cisim nedeniyle yaralanan Şenol Güneş'in sağlık raporları paylaşılmıştı

22 Nisan 2018 03:55

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in sağlık raporlarını paylaşan Acıbadem Fulya Hastanesi hakkında suç duyurusunda bulunacak. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde nedeniyle, kafasına 5 dikiş atılmıştı. Ardından Güneş, Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisine orada devam edildi.

Hastanede Şenol Güneş için bir rapor hazırlandı. Ancak günler sonra bu rapor bazı kişiler tarafından sızdırıldı. Siyah-Beyazlı kuküp, raporu sızdıranların bulunması adına dava açacak.

Öte yandan Acıbadem Fulya Hastanesi'nin, raporun sızdırılmasının ardından Beşiktaş Kulübü'nden ve Şenol Güneş'ten özür dilerken, paylaşan kişiyi bulup ceza vereceğini öğrenildi.

 

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