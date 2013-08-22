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Spor

Beşiktaş'ın tur şansı İstanbul'a kaldı: 2-1

Norveç ekibi Tromsö, Beşiktaş'ı da Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yenmeyi başardı. karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş açısından olumlu geçerken, ikinci yarı tam bir yıkım oldu

22 Ağustos 2013 23:37

2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda Galatasaray'ın başına bela olan ve sarı kırmızılıları kupa dışına iten Norveç ekibi Tromsö, Beşiktaş'ı da Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yenmeyi başardı. Beşiktaş'ın iki devrede iki farklı görüntü verdiği karşılaşmada ilk yarı temsilcimiz açısından olumlu geçerken ikinci yarı tam bir yıkım oldu.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Tolga - Serdar, Sivok, Escude, Ersan - Atiba, Veli, Dentinho, Fernandes, Olcay - Almeida

Tromsö: Ahlman, Koppinen, Norbye, Fojut, Kristiansen, Bendiksen, Drage, Andersen, Johansen, Pritchard, Ondrasek

Maçtan ayrıntılar

-Karşılaşmada son düdük geldi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçından 2-1 mağlup ayrılıyor.

-GOL... Escude'nin çok büyük hatasında Tromsö galibiyet golünü buldu. Escude son adamken topu kaptırdı ve Pritchard golü buldu.
-GOL... İkinci yarı şok penaltı golüyle başladı. Bendiksen'in kullandığı penaltıyla Tromsö eşitliği yakaladı. Tartışmalı penaltı pozisyonunu Ersan yaptırdı.
-Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
-Fernandes devrenin sonunda 2. gole çok yaklaştı ancak kaleci Portekizli'nin şutunu kornere çelmeyi başardı.
-43. dakikada Almeida sarı kart gördü.
-30. dakikada bu kez ortayı sol kanattan Almeida yaptı ancak Dentinho penaltı noktasında topa dokunamadı.
-GOL... Beşiktaş Almeida'nın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti... Beşiktaş harika paslaşmalarla atağa çıktı. Sağ kanattan Fernandes'in yerden ortasında Almeida düzgün bir vuruşla Kartal'ı öne geçirdi.
-Karşılaşmaya temsilcimiz Beşiktaş başladı.


Tromsö'nün UEFA yolculuğu

 

Norveç temsilcisi bu sezon UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna Slovenya temsilcisi NK Celje ile eşleşerek başladı. Sahasında rakibine 2-1 mağlup olan Tromsö deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle turu geçmeyi başardı. Bir sonraki turda Azerbaycan'ın Inter Bakü takımıyla eşleşen Norveç temsilcisi deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen evindeki 2-0'lık galibiyetle yine sevinen taraf oldu. Son olarak Lüksemburg'un Differdange takımıyla eşleşen Tromsö, evinde 1-0 galip gelirken deplasmanda 4-4 berabere kaldı ve play-off turuna ulaştı.

 

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