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Spor

Beşiktaş Nobre’siz çalıştı

Beşiktaş, Hacettepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün basına kapalı antrenmanla sürdürdü.

05 Mart 2009 02:00

Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de Hacettepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün basına kapalı antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği'nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren idmana tedavisi devam eden Mert Nobre katılmadı. Gökhan Zan ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Kısa mesafe koşularla başlayan idman, 5'e 2 ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Hacettepe maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla noktalayacak.

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