Beşiktaş Nihat Kahveci'nin sözleşmesini feshetti

T24 - Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Nihat Kahveci ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı. Sözleşmenin feshi borsaya da bildirildi.





Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Nihat Kahveci ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Nihat Kahveci ile aramızdaki mevcut sözleşme, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir” denildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Nihat Kahveci Lig Tv'ye telefonla bağlanarak şunları söyledi.



'Başkan ile oturduk ve sözleşmemizi feshettik'

'Son zamanların konuşulan bir konuydu... Sayın Başkanımız ile oturduk ve sözleşmemizi feshettik. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynayacağımı söyledim ve bunu gerçekleştirdiğim için de mutluyum..



'Sahada beklentilere karşılık veremedim'

Sahada maalesef iyi oynamadığınız zaman işte olmuyor.. Beşiktaş taraftarları bana gerekli desteği verdi. Ben de onlara sahada gerekli karşılığı veremedim.. Herkes bunu bilmeli. Geldiğimden beri çok konuşuldu aldığım para. Ben Beşiktaş için maddi ve manevi açıdan çok katkı yaptım...



'Türkiye'de başka takımda oynamam'

Ben bir Beşiktaşlı Nihat Kahveci'yim. Ve her zaman da böyle kalacağım. Türkiye'de başka bir takımda oynamak hiç düşündüğüm bir şey değil.. Ben Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağım..



'Herkese hakkımı helal ediyorum'

Kimseye kırgın değilim. Yerden yere vuruldum. Sadece son zamanlarda bir tepkim oldu ve gerekeni de yaptım.. Ben 15 sene önceki Nihat Kahveci'yim. Herkese hakkımı helal ediyorum ve herkesin de hakkını helal etmesini istiyorum.'



