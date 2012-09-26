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Spor

Beşiktaş Niğdespor'u kupada eledi

Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanan mücadeleyi maçın favorisi Beşiktaş zor da olsa 2-1 kazandı.

26 Eylül 2012 00:00

 

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Niğde Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
 
Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanan mücadeleyi maçın favorisi Beşiktaş zor da olsa 2-1 kazandı. Maçta ev sahibi ekibin tek sayısını 55. dakikada Beşiktaşlı Hilbert kendi kalesine atarken, konuk ekip Beşiktaş'ın gollerini 1. dakikada Kadir Ari ve 63. dakikada Ersan Gülüm kaydetti. 
 
Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda oynanan kaşılaşmaya yedek ve gençler ağırlıklı bir kadroyla çıkan Beşiktaş,  henüz 20. saniyede Kadir Arı'nın golü ile öne geçti. İkinci yarının başlaması ile oyun daha da hareketlenirken 55. dakikada sağ kanattan gelen ortada Hilbert topu kendi filelerine gönderdi ve Niğde tribünlerini coşturdu.
 
Ancak Niğdelilerin sevinci sadece 8 dakika sürdü. 63. dakikada kornerden golen ortada Ersan Gülüm, topu kafayla filelere gönderdi ve siyah beyazlıları 2-1 öne geçirdi. Özellikle maçın son 15 dakikasında Beşiltaş kalesinde ciddi tehlikeler yaratan Niğde Belediyespor, yakaldığı 2-3 net pozisyonda beraberlik golüne ulaşamadı.
 

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